Relatório Apagão. Portugal precisa de monitorizar melhor a produção de eletricidade





Para o Grupo, é essencial garantir a estabilidade e robustez do sistema, o reforço do controlo dinâmico de tensão e uma resposta rápida a perturbações.





O relatório publicado esta segunda-feira sugere retirar o envolvimento formal da Assembleia da República no processo de planeamento das redes. Acrescenta que os planos são frequentemente aprovados 3 ou 4 anos depois e já parcialmente obsoletos.



O documento diz ainda que para operar a rede de forma preventiva, preditiva e automatizada é preciso mais tecnologia e inovação.



O executivo de Montenegro estará já a dar atenção aos investimentos em tecnologias de controlo de tensão e a encurtar, simplificar, os processos de aprovação. Vai também ser feito um estudo sobre os Custos Totais do Sistema.





A transição energética para as renováveis obrigou a mais investimentos, tornou os mercados mais voláteis e aumentou o risco do sistema.





Deve, por isso, no entender do Grupo de Trabalho, haver uma maior coordenação no sistema elétrico nacional, uma maior cooperação ibérica e europeia e o reforço de uma liderança clara.



Foi criado há cerca de um ano para antecipar riscos e identificar as vulnerabilidades do Sistema Elétrico Nacional. Agora, o Grupo de Aconselhamento Técnico estabelecido pelo Governo propõe que seja criado um gémeo digital, uma réplica virtual, do sistema ibérico.