O que deve conter um kit de emergência em caso de novo apagão? Conheça as recomendações da DECO

Um ano depois, a associação de defesa do consumidor alerta, em comunicado divulgado esta segunda-feira, para a necessidade de adotar "comportamentos preventivos que permitam reduzir riscos e aumentar a segurança das famílias".





Entre as principais recomendações, está a criação de um kit de emergência com bens essenciais.





A revisão do kit deve ser feita de forma periódica, de preferência a cada seis meses, "para garantir a eficácia em situações reais", recomenda ainda associação.

Como fazer a revisão do kit de emergência?

Em primeiro lugar, lembra a DECO Proteste, deve-se confirmar o estado das pilhas e baterias, assegurando que lanternas e rádios funcionam corretamente e que não existem sinais de desgaste ou fuga.





As powerbanks também devem ser testadas, uma vez que podem perder capacidade ao longo do tempo. De igual forma, sublinha o comunicado, é importante verificar cabos e carregadores, garantindo que continuam funcionais e compatíveis com os dispositivos atuais.





No que diz respeito à água e aos alimentos, para além da validade, "é fundamental observar o estado das embalagens".





Os medicamentos e o kit de primeiros socorros devem ser revistos com atenção, não só quanto à validade, mas também às tendo em conta "as condições de armazenamento e à adequação às necessidades específicas da família", lê-se no comunicado da DECO Proteste que elenca os produtos que devem estar à mão quando acontecem situações inesperadas.

O que deve incluir o kit de sobrevivência? Antes de mais, adverte a DECO, convém escolher uma "mochila de material resistente para guardar comida e bebidas para três dias", no mínimo.





A mochila deve conter: Garrafas de água; Géis energéticos (dos que se usam em atividades desportivas), bolachas e chocolates; Comida enlatada (atum, salsichas, leguminosas, papas de bebé para os mais novos, etc.) e comida para os animais de estimação; Fogão a gás para campismo; Apito, caso seja preciso sinalizar o local onde está; Manta de aquecimento; Canivete e isqueiro; Alguns metros de corda; Rádio e lanterna a pilhas; Powerbank com carregamento de dispositivos eletrónicos; Pilhas de substituição; Relógio que não precise de ser carregado na corrente; Comprimidos de purificação de água; Algum dinheiro, em notas e moedas e cópias do cartão de cidadão de toda a família.

O que deve incluir o kit de de primeiros socorros?

O segundo passo é incluir na mochila um estojo de primeiros socorros e alguns objetos de segurança.

Navy Medicine / Unsplash





O kit deve incluir: Compressas, ligaduras, luvas descartáveis, pensos, adesivos, tesoura, pinça, agulhas e alfinete-de-dama; estes objetos ajudam a fazer curativos; Um antisético para desinfetar as feridas, e soro fisiológico para os olhos; Anti-inflamatórios, como ibuprofeno, e paracetamol; Antidiarreico; Termómetro e lenços de papel; Embalagem extra dos medicamentos de toma regular (por exemplo, para a hipertensão, diabetes, etc.) e ainda máscaras cirúrgicas (três ou quatro unidades por membro da família). O que deve incluir o kit de emergência para os animais de estimação A DECO lembra que os animais de companhia não devem ser esquecidos.





Neste caso, o kit de emergência deve incluir: Ração e água para alguns dias; Uma ou duas tigelas; Coleira com identificação e trela e cópia dos documentos do animal ou animais.

Como agir em caso de apagão?

Para além da preparação, a DECO Proteste sublinha que agir de forma informada faz toda a diferença para garantir segurança e minimizar impactos em caso de um apagão ou catástrofes naturais.





Deixa, por isso, mais alguns conselhos sobre como agir no momento:





"A primeira coisa a fazer é manter-se informado através de fontes fiáveis", sublinha o comunicado. Sempre que possível, utilizar um rádio a pilhas para acompanhar as comunicações oficiais, "uma vez que as redes sociais ou aplicações de mensagens podem disseminar informação incompleta ou incorreta", adverte a associação.





Em casa, é importante reduzir o risco de danos quando a energia for restabelecida. Para isso, devem ser desligados da tomada os aparelhos não essenciais, evitando sobrecargas elétricas quando a eletricidade regressar. Em relação ao frigorífico e o congelador "devem manter-se fechados, abrindo-os apenas quando estritamente necessário", de forma a conservar a temperatura no interior e preservar os alimentos o máximo de tempo possível.



A "gestão da bateria do telemóvel" deve ser feita com cautela, lembra também a DECO Proteste: "Reduzir ao mínimo a utilização e ligar os dados móveis apenas quando necessário, garantindo assim que pelo menos um canal de comunicação disponível".





Em relação às deslocações, aconselha-se a limitar as viagens ao essencial.









", são os produtos que devem constar do, pelo menos,, de acordo com a DECO Proteste.