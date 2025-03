Remessas de emigrantes. Portugal recebeu valor recorde de 4.301 milhões

No ano passado, Portugal recebeu 4.301 milhões em remessas dos nossos emigrantes, mais 4,4% do que em 2023

O valor é um recorde segundo números do Banco de Portugal citados pelo jornal Público. São mais remessas que entram do que as que saem



Em 2024, os imigrantes transferiram para Portugal mais de 840 milhões de euros. Quase metade do valor teve como destino o Brasil



Os brasileiros que vivem em Portugal transferiram 414 milhões de euros para o país de origem. Foi o valor mais elevado,desde sempre das remessas brasileiras que cresceram 3,8% em relação a 2023.