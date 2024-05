Remessas dos emigrantes subiram 1,2% para 993,2 milhões no primeiro trimestre

De acordo com os dados do Banco de Portugal, os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram para Portugal 993,2 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 1,2% que os 981,1 milhões de euros enviados nos primeiros três meses do ano passado.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram, nos primeiros três meses deste ano, 149,5 milhões de euros, uma subida de 3,5% face aos 144,3 milhões enviados de janeiro a março do ano passado.

Olhando apenas para março, as remessas dos imigrantes em Portugal desceram 2,7%, de 52,2 milhões de euros para 50,8 milhões de euros.

Pelo contrário, as remessas dos trabalhadores portugueses no estrangeiro aumentaram 2,5%, passando de 303,3 milhões de euros, em março do ano passado, para 310,9 milhões em março deste ano.