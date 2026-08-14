Remuneração bruta total mensal dos trabalhadores cresce 1,8% no segundo trimestre

Não sendo considerada a variação do Índice de Preços do Consumidor (IPC), a remuneração bruta total média aumentou 5,1% no período em análise para 1.835 euros.

Estes resultados abrangem 4,9 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, mais 1,7% do que no mesmo período de 2025.