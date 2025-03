Remuneração de administradores executivos da EDP desceu em 2024 para 8,45 ME

No documento, publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em conjunto com outros relativos ao relatório anual integrado da EDP, a empresa indicou que "o montante global ilíquido, pago pela EDP, aos membros do Conselho de Administração Executivo em 2024 foi de 8.448.633,49 euros, sendo 3.272.042,47 euros relativos ao mandato 2024-2026 iniciado em 10 de abril de 2024 e 5.176.591,00 euros relativos ao mandato 2021-2023".

Em 2023, ressalvou, o valor de 10,25 milhões de euros incluía, à imagem do que aconteceu nos dois anos anteriores, também "as remunerações variáveis auferidas pelos membros do Conselho de Administração Executivo em funções durante o mandato de 2018-2020 (9 membros)".

Entre os cinco gestores, Miguel Stilwell de Andrade, presidente executivo, auferiu 2,3 milhões de euros, relativos aos mandatos 2021-2023 e 2024-2026. Rui Teixeira, gestor com o pelouro financeiro, auferiu 1,58 milhões de euros, Vera Pinto Pereira ganhou 1,57 milhões de euros, Ana Paula Marques 1,58 milhões de euros e Pedro Vasconcelos 1,39 milhões de euros.

No relatório, a EDP divulgou ainda que o seu Conselho Geral e de Supervisão auferiu, no ano passado, 2,29 milhões de euros, face a 2,04 milhões de euros em 2023.

Já a média dos trabalhadores foi de 4.541 euros mensais brutos, segundo a EDP.