Remuneração média por trabalhador em termos reais sobe 2,6% no terceiro trimestre

As estatísticas do emprego agora conhecidas indicam que as componentes regular e base da remuneração sofreram um aumento de 5,4 por cento, cifrando-se, respetivamente, em 1.366 e 1.279 euros.

Os números foram libertados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. O vencimento bruto mensal médio, por trabalhador, subiu 5,3 por cento, para os 1.615 euros, no terceiro trimestre deste ano, quando comprado com o período homólogo.

"Em termos reais, tendo por referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta total mensal média aumentou 2,6 por cento e as suas componentes regular e base aumentaram ambas 2,7 por cento", sublinha o INE.

Os dados compreendem 4,9 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações. É um acréscimo de 1,8 por cento face ao ano passado.



"Em relação a setembro de 2024, a remuneração bruta total mensal média aumentou em quase todas as dimensões de análise", lê-se no destaque do instituto, que elenca "atividade económica, dimensão de empresa, sector institucional, intensidade tecnológica e intensidade de conhecimento".



"Os maiores aumentos foram observados nas atividades de Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (secção A; 13,0 por cento), nas empresas de cinco a nove trabalhadores (6,5 por cento), no sector privado (5,4 por cento) e nas empresas de Alta tecnologia industrial (7,9 por cento)".

Público e privado



No sector institucional das Administrações Públicas, detalha ainda o INE, verificou-se um crescimento homólogo de 4,5 por cento na remuneração total média por trabalhador, que "atingiu 2.091 euros em setembro de 2025.



"Neste período, a componente regular aumentou 5,2 por cento, de 1.853 euros para 1.949 euros, e a remuneração base registou um aumento de 5,6 por cento, passando de 1.709 euros para 1.805 euros".Em termos reais, nas Administrações Públicas, as remunerações total, regular e base aumentaram 1,9, 2,5 e 2,9, respetivamente.





"No sector privado, onde se concentram 84,3 por cento dos trabalhadores por conta de outrem da economia, a remuneração

total registou uma variação homóloga positiva de 5,4 por cento, de 1.448 euros em setembro de 2024 para 1.526 euros um ano

depois".



"A componente regular aumentou 5,4 por cento, subindo de 1.193 euros para 1.257 euros, e a remuneração base aumentou 5,2 por cento, de 1.122 Euros para 1.181 euros", calcula o INE, para acrescentar que, neste domínio, houve "aumentos homólogos reais nos três tipos de remuneração: 2,7 por cento na total, 2,7 por cento na regular e 2,6 por cento na base".

