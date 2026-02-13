Economia
Remunerações reais dos trabalhadores sobem 3,2% em 2025
A remuneração bruta real dos trabalhadores em Portugal cresceu em média 3,2% em 2025 face a 2024, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Esta estimativa, referente à remuneração bruta total mensal média por posto de trabalho, já tem em conta o efeito da inflação.
Se não for considerada a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou, em termos nominais, 5,6% para 1.694 euros.
Em 2024, a remuneração total tinha aumentado a um ritmo superior: 6,5% em termos nominais e 3,9% em termos reais.