Remunerações reais dos trabalhadores sobem 3,2% em 2025

Esta estimativa, referente à remuneração bruta total mensal média por posto de trabalho, já tem em conta o efeito da inflação.

Se não for considerada a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou, em termos nominais, 5,6% para 1.694 euros.

Em 2024, a remuneração total tinha aumentado a um ritmo superior: 6,5% em termos nominais e 3,9% em termos reais.