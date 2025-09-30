REN anuncia aquisição por 67,5 milhões de dólares de ativos de transmissão de eletricidade no Chile

Em comunicado, a empresa detalhou que aqueles ativos se situam no centro-norte do Chile, incluem cerca de 144 quilómetros (kms) de linhas de transmissão e foram desenvolvidos para apoiar a operação mineira da Minera Los Pelambres, uma das maiores minas de cobre do mundo, controlada pelo Antofagasta.

Esta aquisição, detalha-se no comunicado, sucede à da Transmisora de Energía Nacimiento, em abril de 2025, e reforça a presença da REN na transmissão de eletricidade no Chile.

A sua subsidiária no setor da transmissão elétrica no país sul-americano, a Transemel, passa assim a operar cerca de 423 kms de linhas de transmissão e cinco subestações.

No Chile, além da Transemel, a REN possui também 42,5% da Electrogas, que possui e opera um gasoduto de 166 km entre Valparaíso e Santiago.

A aquisição, ainda segundo o comunicado da empresa, enquadra-se no seu plano estratégico que prevê, além do crescimento orgânico no Chile, a execução de aquisições pontuais de ativos.