REN aumenta lucros em 4,8% para 159,8 milhões de euros em 2025

O resultado reflete, sobretudo, o aumento do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) que se situou em 516,1 milhões de euros, uma subida de 10 milhões face ao período homólogo.

O lucro operacional do segmento doméstico atingiu os 490,5 milhões de euros, uma evolução de 1,4% explicada pela empresa por "uma maior atividade de desenvolvimento de infraestruturas com o objetivo de concretização da transição energética em curso".

Já o segmento internacional contribuiu com 25,6 milhões de euros para o EBITDA, um crescimento de 14,6% quando comparado com o ano anterior.

Este valor reflete sobretudo o crescimento da Transemel, subsidiária da REN que opera no Chile, bem como "o reconhecimento de um EBITDA de 2,2 milhões de euros referentes a oito meses de resultados da nova empresa Tensa e a redução nos proveitos reconhecidos com a participação de 42,5% detida pela REN na empresa chilena de transporte de Gás Natural Electrogas", segundo o comunicado.