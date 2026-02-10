REN já removeu 80% dos cabos e 20% das infraestruturas danificadas

Em comunicado, a gestora das redes elétricas detalhou que as equipas que estão no terreno desde as primeiras horas - atualmente cerca de 250 trabalhadores e 50 meios pesados - estão a recolher material danificado e a avançar com a reconstrução, em linha com o plano de recuperação definido para repor, com a maior brevidade possível, infraestruturas essenciais do Sistema Elétrico Nacional (SEN).

Nas zonas afetadas, os trabalhos de reconstrução das linhas já foram iniciados, estando as equipas a realizar todos os passos necessários para a abertura de fundações e montagem de novos postes.

A REN assegura ainda já ter aprovisionado uma grande parte dos materiais necessários para estas operações.

"A reposição integral dos postes deverá ocorrer nas próximas semanas, de acordo com um plano que implicou a realocação de equipas para trabalhos considerados prioritários", refere a empresa.

A depressão Kristin provocou a queda ou danos graves em 101 postes de muito alta tensão e deixou fora de operação 774 quilómetros de linhas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade.

"As ações preventivas realizadas antes da chegada da depressão permitiram assegurar a normalidade do abastecimento do SEN, apesar dos danos registados. Não se verificaram interrupções atribuídas às infraestruturas operadas pela REN, exceto cortes localizados na área da Subestação do Zêzere, parcialmente destruída", refere a empresa.

A REN garante ainda que desde a madrugada de 27 de janeiro "várias áreas da empresa estão empenhadas na recuperação total das infraestruturas afetadas, em articulação com a E-Redes, a Red Eléctrica de España, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e outras entidades, incluindo autoridades governamentais".