Renault Cacia prevê atingir em 2023 volume de negócios recorde de 350 ME

"Este ano, a perspetiva é ter o mais alto volume de negócio da história da fábrica. Estamos a falar de 350 milhões de euros", disse à Lusa o administrador-delegado da empresa, Raynald Joly, em declarações à margem da cerimónia de entrega dos diplomas do 12.º ano a 25 trabalhadores da empresa, no âmbito do programa Qualifica, que contou com a presença do secretário de Estado do Trabalho.

Raynald Joly referiu que, nos últimos anos, a fábrica teve uma atividade "muito forte", na sequência de um aumento da procura de veículos tradicionais de combustão interna, devido à falta de componentes elétricos, estando atualmente a trabalhar em "cinco turnos, sete dias por semana, 24 horas por dia".

O responsável da fábrica de Cacia disse ainda que a unidade conseguiu a afetação de um novo produto, que é uma caixa de componentes eletrónicos (Power Eletric Box), adiantando que há "boas perspetivas" de crescimento para os próximos anos.

"Este projeto vai arrancar em março de 2024, e tem uma capacidade de mais de 150 mil unidades por ano e, portanto, é uma contribuição significativa para o crescimento da fábrica", adiantou.

Além deste novo projeto, o responsável destacou a mudança estrutural no grupo Renault com a criação de uma nova empresa na área da combustão interna e híbrida, em parceria com a chinesa Geely e a petrolífera Aramco, que terá um grande impacto na fábrica de Cacia.

"Essa vai ser a grande evolução do final do ano. A fábrica de Cacia vai ser integrada nessa nova entidade e esperamos ter mais autonomia e mais oportunidade de mercado no que é o `core business` [negócio principal] da fábrica já há 42 anos, que é motorizações e caixas de velocidades associadas", referiu Raynald Joly, adiantando que esse processo vai iniciar-se em 01 de julho e será implementado de forma progressiva até ao final do ano.

A fábrica da Renault em Cacia emprega atualmente 1.300 trabalhadores, entre os quais 200 são temporários, produzindo principalmente caixas de velocidade manuais para a Renault e Nissan.

Em 2020, em plena pandemia, começou a produzir um novo produto, uma caixa de seis velocidades, estando desde então a laborar em "atividade plena".

Essa atividade permitiu, em 2022, ser a fabrica de caixas mais produtiva do grupo Renault, com 473 mil caixas produzidas e, desde março, é a primeira fabrica no `ranking` das fábricas de mecânica do grupo Renault.

Toda a produção é para exportação principalmente para Marrocos, Espanha, Turquia e França.