Renault, Nissan e Mitsubishi investem 23.000 ME na produção de automóveis elétricos

Em comunicado, a Renault-Nissan-Mitsubishi Motors Alliance aponta também o objetivo de reforçar a utilização de plataformas comuns entre os três fabricantes, que deverão abranger 80% do total dos seus modelos em 2026, contra os atuais 60%.

"Isto permitirá que cada empresa se concentre mais nas necessidades dos seus clientes, nos seus modelos emblemáticos e nos seus principais mercados, ao mesmo tempo que estende as inovações a toda a Aliança com menores custos", avançam os três fabricantes.

Quanto aos novos modelos elétricos, 90% deles serão produzidos em cinco plataformas comuns da Aliança em todo o mundo.

A mais recente dessas plataformas -- a CMF-BEV - deve ser lançada em 2024 no ElectriCity, o novo polo industrial elétrico da fabricante francesa no norte de França.

Esta plataforma equipará 250.000 veículos por ano sob as marcas Renault, Alpine e Nissan. Para além do novo R5 elétrico da Renault, daqui sairá também um novo veículo elétrico compacto do grupo japonês para substituir o Nissan Micra, que era produzido na fábrica da Renault em Flins (Yvelines).

Os três fabricantes automóveis anunciaram também que vão acelerar a produção de baterias para atingir uma capacidade de produção global de 220 GWh (Gigawatt-hora) até 2030, com uma estratégia industrial comum que permitirá reduzir o custo dos acumuladores em 65% até 2028.

Esses são os primeiros objetivos quantificados da Aliança desde a mudança de líderes na Renault e na Nissan, após a saída de Carlos Ghosn, no final de 2018, que causou uma grave crise de confiança entre os dois grupos.

Há dois anos, a Aliança foi reconvertida, adotando um novo esquema de colaboração em que existe um fabricante "de referência" para cada grande área geográfica e para cada grande domínio tecnológico, a fim de explorar melhor os pontos fortes de cada um.

Segundo o comunicado hoje divulgado, este sistema operacional vai ser ainda mais aprofundado: a Nissan liderará o desenvolvimento da sua tecnologia de baterias elétricas sólidas "para benefício de todos os membros da Aliança", enquanto a Renault será "líder no desenvolvimento de uma arquitetura elétrica e eletrónica comum".