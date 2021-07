Renault passa de prejuízos para lucros de 369 ME no primeiro semestre

Num comunicado, o grupo automóvel francês, que precisa que ganhou 1.048 milhões no primeiro semestre de 2019, o último exercício financeiro em circunstâncias normais, adianta que o volume de negócios atingiu 23.357 milhões de euros no primeiro semestre desde ano, mais 26,8% do que em igual período de 2020, mas 16,7% abaixo nos primeiros seis meses de 2019.

"Voltámos a ganhar dinheiro no nosso negócio principal", salientou o CEO (Chief Executive Officer) do grupo, Luca de Meo, numa conferência telefónica com analistas financeiros.

As vendas globais foram de 1.422.563 veículos, tendo registado um aumento de 18,7% face à primeira metade de 2020, embora 24,2% abaixo das de 2019.

A contribuição da Nissan do Japão para o lucro líquido foi de 100 milhões de euros, em comparação com uma perda de 4.817 milhões de euros no primeiro semestre do ano passado.

A empresa destacou a melhoria de outros indicadores, tais como a margem operacional sobre vendas e `cash flow` (-70 milhões de euros em comparação com -6.375 milhões na primeira metade de 2020 e -716 milhões na de 2019), ou que o objetivo de reduzir os custos fixos em 2.000 milhões de euros será alcançado até ao final de 2021, um ano antes do previsto.

"Estes resultados são o fruto do nosso plano estratégico Renaulution, centrado na rentabilidade. Marcam a primeira fase da nossa recuperação, que deverá acelerar-se com a chegada de novos veículos em preparação", disse Luca de Meo no comunicado de divulgação dos resultados.

Sobre os novos modelos, salientou a importância do regresso do R5 sobre uma nova plataforma elétrica do segmento B, que deverá chegar em 2024 com o objetivo de "democratizar o veículo elétrico na Europa".

A melhoria das finanças do grupo ocorreu apesar do impacto negativo das taxas de câmbio em alguns dos países onde opera, tais como a Argentina, o Brasil e a Rússia.

Mesmo assim, a Renault advertiu que os problemas de fornecimento de componentes, especialmente semicondutores, poderão significar que cerca de 200.000 unidades não serão produzidas até ao final do ano, enquanto o aumento do preço de algumas matérias-primas deixará a margem operacional melhorada para o ano inteiro ao mesmo nível do primeiro semestre do ano.

O aumento das matérias-primas afeta produtos como o cobre ou o alumínio e pode significar um aumento dos custos de fabrico de cerca de 500 a 600 euros por veículo, salientou a chefe de finanças do grupo, Clotilde Delbos, numa conferência com jornalistas.

Delbos disse que os fabricantes podem transmitir parte do aumento para os consumidores, mas também compensar o aumento da produtividade e da eficiência interna, que é o que está a ser feito.