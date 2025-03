Renda mediana de novos contratos de arrendamento sobe para 7,97 Euro/m2 em 2024

Segundo as "Estatísticas de rendas de habitação ao nível local" do INE, no ano passado 42 municípios apresentaram rendas acima do valor nacional, destacando-se Lisboa com o valor mais elevado (15,93 Euro/m2) e ainda, com valores superiores a 12,00 Euro/m2, Cascais (15,31 Euro/m2), Oeiras (13,80 Euro/m2) e Porto (12,58 Euro/m2).

Também referidas pelo instituto estatístico com valores superiores ao nacional são as sub-regiões da Grande Lisboa (13,06 Euro/m2), Península de Setúbal (9,99 Euro/m2), Região Autónoma da Madeira (9,60 Euro/m2), Algarve (9,41 Euro/m2) e Área Metropolitana do Porto (8,85 Euro/m2).