Renda mediana de novos contratos sobe 10,2% para 10,17 euros/m2 no 2.º trimestre

Renda mediana de novos contratos sobe 10,2% para 10,17 euros/m2 no 2.º trimestre

A renda mediana dos novos contratos de arrendamento de habitação aumentou 10,2% no segundo trimestre em termos homólogos, para 10,17 euros por metro quadrado, acelerando face à subida de 9,1% do trimestre anterior, segundo o INE.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Segundo as "Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local" publicadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em cadeia, face ao primeiro trimestre de 2026, a renda mediana aumentou 7,5%.

De abril a junho, o número de novos contratos de arrendamento foi maior do que o registado no mesmo trimestre de 2025 (35.266 novos contratos), representando um aumento da atividade de arrendamento de 0,4%.

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