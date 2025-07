Renda mediana na habitação cresce 10,5% para 7,97 euro/m2 em 2024

Segundo as Estatísticas da Construção e Habitação em 2024, verificou-se também um aumento de 4,3% no número de novos contratos de arrendamento celebrados, face ao ano anterior.

O valor das rendas situou-se acima do valor nacional nas sub-regiões da Grande Lisboa (13,06 euro/m2), Península de Setúbal (9,99 euro/m2), Região Autónoma da Madeira (9,60 euro/m2), Algarve (9,41 euro/m2) e Área Metropolitana do Porto (8,85 euro/m2).

A Grande Lisboa concentrou cerca de um quarto dos novos contratos de arrendamento (24.121).

Quase metade (42,3%) dos novos contratos do país concentraram-se na Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, enquanto a Península de Setúbal e o Algarve concentraram 7,1% e 5,8% dos novos contratos, respetivamente.

No Baixo Alentejo foi realizado o menor número de novos contratos de arrendamento (553).

Entre os 308 municípios do país, 42 apresentaram rendas acima do valor nacional em 2024, com Lisboa a registar o valor mais elevado (15,93 euro/m2), destacando-se, ainda, com valores superiores a 12,00 euro/m2 Cascais (15,31 euro/m2), Oeiras (13,80 euro/m2) e Porto (12,58 euro/m2).