Rendas mais altas a partir de 2027

A partir de 1 de janeiro de 2027, as rendas poderão subir até 2,56% caso os senhorios assim o pretendam.





A inflação que serve de base para calcular o coeficiente de atualização anual das rendas fixou-se nesse valor em agosto, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Confirmando-se este valor, significa que uma renda atual no valor de 800 euros poderá agravar-se 20,46 euros no início do próximo ano, enquanto um inquilino que pague 1.000 euros de renda pode passar a ter uma renda 1.025,60 euros por mês.

