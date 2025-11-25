Rendimento real por habitante cresce 22% entre 2004 e 2024 na UE

De acordo com o serviço estatístico da UE, o indicador estagnou entre 2008 e 2011 devido à crise financeira global e diminuiu em 2012 e 2013, voltando a recuar em 2020 devido à pandemia da covid-19.

Depois de uma recuperação em 2021, o rendimento `per capita` cresceu lentamente em 2022 e 2023, mostrando os primeiros dados para 2024 uma aceleração do crescimento do indicador.

Analisando os Estados-membros, a Roménia registou o maior crescimento do rendimento real `per capita` das famílias entre 2004 e 2024 (134%), seguida da Lituânia (95%), Polónia (91%) e Malta (90%).

A Grécia e a Itália foram os únicos países onde o rendimento por habitante das famílias diminuiu nos últimos 20 anos (-5% e -4%, respetivamente), enquanto os aumentos mais baixos se registaram em Espanha (11%), Áustria (14%), Bélgica (15%) e Luxemburgo (17%).

Em Portugal, o rendimento por habitante avançou 20% nas duas décadas em causa.

Face a 2023, o rendimento real `per capita` cresceu 2% na UE e 5% em Portugal.