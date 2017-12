Rendimentos do alojamento local isentos de Segurança Social

O novo regime contributivo, que vai entrar em vigor no próximo ano, exclui os trabalhadores independentes e pequenos empresários.



Com o atual regime, quem abriu atividade no âmbito da categoria B para poder dedicar-se ao alojamento local tem um ano de isenção.



Os trabalhadores que juntem rendimentos de outra profissão com os do alojamento local vão continuar a fazer os descontos à luz do que ganham em ambas as situações.



Nos últimos 4 anos, o número de registo de alojamento local mais do que quadruplicou.