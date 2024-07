Portugal é o país da União Europeia com maior grau de desigualdade de rendimentos entre as pessoas com 65 anos ou mais.

A partir da avaliação entre os vinte por cento com maiores rendimentos e os 20% com menores, as diferenças são gritantes.



A noticia, no jornal de Negócios, refere um relatório da Comissão Europeia, que também cita a OCDE para concluir que o sistema de pensões em Portugal é dos menos progressivos.