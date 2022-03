Rendimentos operacionais do Banco CTT sobem 20% para 99 ME em 2021

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os Correios de Portugal salientam que os rendimentos operacionais do Banco CTT registaram um "aumento de 16,8 milhões de euros" no ano passado, mais 20,4% que em 2020, para quase 99 milhões de euros.

"Este crescimento foi principalmente impulsionado pela parceria com a Sonae Financial Services, iniciada em abril de 2021, passando o Banco CTT a ser o único credor em relação à carteira de crédito do Cartão Universo", referem.

"Este negócio gerou rendimentos de 10,2 milhões de euros, com um volume de balanço líquido de 292,1 milhões de euros em dezembro de 2021, um crescimento acima das expectativas iniciais", lê-se no comunicado.

O aumento dos rendimentos contou com o desempenho positivo da margem financeira, que atingiu os 55,8 milhões de euros no ano passado, mais 11,1 milhões de euros ou uma subida de 25%.

Em 31 de dezembro, o Banco CTT "não tinha moratórias vivas em nenhum segmento de crédito", referem os CTT.

"Do total de moratórias terminadas existiam cerca de 3,5 milhões de euros com atraso superior a 30 dias, o que representa cerca de 5,4% do total", salientam os Correios de Portugal.

No período em análise, os juros recebidos de crédito ao consumo subiram 4,3 milhões de euros (+12,7% face a 2020), ascendendo no crédito automóvel a uma carteira líquida de imparidades de 648,8 milhões de euros, mais 15,8% relativamente a dezembro de 2020.

"A produção de crédito automóvel em 2021 situou-se nos 213,8 milhões de euros", uma subida de 10,3%, tendo a 321 Crédito "aumentado a sua quota de mercado de produção no segundo semestre" do ano passado em 1,1 pontos percentuais (de 10,2% no final de junho para 11,3% no final do ano) face aos restantes `players` do mercado de crédito auto para veículos usados".

Os juros recebidos de crédito à habitação recuaram 3,9%, "com uma carteira de crédito habitação líquida de imparidades de 594,8 milhões de euros (+13,4%)".

A produção de crédito à habitação atingiu 133 milhões de euros, menos 16,8% face a 2020, sendo que esta queda "resulta da aposta em produtos com maior rentabilidade ajustada ao risco, tais como os créditos ao consumo e automóvel".

As comissões recebidas desta área de negócio ascenderam a 39,3 milhões de euros, um aumento de 17,5%.

Os CTT referem as "contribuições positivas das comissões recebidas de contas e cartões, que ascenderam a 10,6 milhões de euros, mais 46,8%, dos produtos de poupança (3,6 milhões de euros, uma subida de 49%) e dos pagamentos (17,5 milhões de euros, mais 3,3%).

"A performance comercial do Banco CTT continuou a permitir o crescimento dos depósitos de clientes, para 2.122,8 milhões de euros (+25,7% face a dezembro de 2020), e do número de contas, para 573 mil contas (mais 56 mil do que em dezembro de 2020)", adiantam.

O lucro dos CTT mais que duplicou (130,4%) no ano passado, em termos homólogos, para 38,4 milhões de euros.