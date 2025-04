Renegociações de crédito à habitação caem 45% em fevereiro para 435 ME - BdP

De acordo com os dados do regulador bancário, em fevereiro deste ano foram renegociados contratos de crédito à habitação no valor de 435 milhões de euros, menos 66 milhões de euros face a janeiro e 350 milhões de euros em relação ao mesmo mês do ano passado.

As renegociações no crédito à habitação foram, aliás, um dos principais fatores para a redução no valor global das renegociações, que caíram 43,3% em termos homólogos, para 477 milhões de euros. Já em cadeia, houve uma descida de 77 milhões de euros.

No total, as novas operações de empréstimo -- que incluem créditos totalmente novos e contratos renegociados -- totalizaram 2.936 milhões de euros, mais 8,6% que no mesmo mês de 2024 e mais 123 milhões de euros que em janeiro.

Deste montante, 2.459 milhões de euros disseram respeito a novos contratos, representando mais 32% face a fevereiro de 2024 e 195 milhões de euros em cadeia.

Já no crédito à habitação, entre novos contratos e renegociações, o valor contratado foi de 1.655 milhões de euros, mais 132 milhões de euros face a janeiro e mais 42,7% comparando com um ano antes.

Mais de metade (55%) dos novos contratos para a compra de casa foi feita por jovens com idade igual ou inferior a 35 anos.

Nos empréstimos ao consumo, a taxa média de novas operações passou de 9,12% em janeiro para 9,03% em fevereiro, enquanto nos empréstimos para outros fins a taxa de juro média recuou 0,02 pontos percentuais (p.p.) para 3,93%.

No caso das empresas, as novas operações de empréstimos somaram 2.149 milhões de euros, mais 142 milhões de euros que em janeiro e mais 31% que há um ano.

"Esta subida resultou dos novos contratos, que aumentaram 347 milhões de euros. Já os contratos renegociados diminuíram 205 milhões de euros", explica o BdP.

Para as empresas, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos subiu 0,09 p.p. comparando com janeiro, para 4,33%, contra 5,52% um ano antes.