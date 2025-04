Renováveis representaram 91% da produção total de eletricidade da EDP no 1º trimestre

Na nota, divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que deu conta de dados operacionais previsionais para os primeiros três meses deste ano, o grupo divulgou que "a produção total de eletricidade da EDP aumentou 5% no primeiro trimestre de 2025, para 18,3 TWh [terawatts hora], com as energias renováveis a representarem 91% da produção total".

Segundo a EDP, "a produção hídrica no mercado ibérico atingiu 4,2 TWh" no primeiro trimestre, "ficando 0,5 TWh acima do esperado".

A empresa lembrou que "o trimestre foi marcado por fortes recursos hídricos, 42% acima da média histórica" no trimestre, face a 38% no período homólogo.

"A 31 de dezembro de 2024, os níveis dos reservatórios situavam-se nos 59% vs. 78% no final de 2023", indicou, destacando que "os elevados níveis de pluviosidade registados no primeiro trimestre de 2025 contribuíram para a recuperação dos níveis das albufeiras para 88% a final de março de 2025 vs. 94% a final de março de 2024".

Assim, a "produção hídrica a partir de bombagem aumentou 5% face ao período homólogo, atingindo 0,6 TWh", impulsionada pela "volatilidade dos preços horários no mercado de eletricidade", explicou.

A empresa indicou que "os preços médios de eletricidade no mercado ibérico quase duplicaram de 45 euros/MWh [megawatt hora]" no período homólogo, para 85 euros/MWh no primeiro trimestre deste ano.

Já a "produção de eletricidade a partir de centrais a gás aumentou em +1 TWh face ao período homólogo, representando 8% da produção total de eletricidade da EDP" no primeiro trimestre, face a 2% no período homólogo "proporcionando ao sistema elétrico a energia flexível e complementar ao aumento da penetração de energias renováveis".

Nos últimos 12 meses, indicou, "o Grupo EDP adicionou +3,5 GW [gigawatts] de capacidade eólica e solar", referiu.

"A evolução da capacidade instalada da EDP nos últimos 12 meses foi impactada por transações de rotação de ativos na Europa (0,5 GW), principalmente em Itália em junho (0,2 GW) e na Polónia em setembro (0,2 GW)", indicou, revelando que "relativamente à estratégia de rotação de ativos, a EDP tem atualmente 2 transações já assinadas em Espanha e nos EUA, enquanto a maior parte da execução do plano de rotação de ativos para 2025 deverá concentrar-se no segundo semestre do ano".

Por sua vez, a produção eólica e solar aumentou 11% para 11,1 TWh, "suportada pelo forte crescimento da capacidade instalada solar, principalmente na América do Norte".

A empresa deu ainda conta de que "a diminuição do número de clientes de eletricidade da EDP no mercado liberalizado Portugal abrandou" de menos 71 mil no primeiro trimestre do ano passado, para menos 47 mil no primeiro trimestre deste "após um aumento de 5% nas aquisições de novos clientes e uma redução substancial de 10% nas saídas de clientes".

No Brasil, "a eletricidade distribuída aumentou 7% face ao período homólogo, devido às elevadas temperaturas e ao aumento de 2% no número de clientes ligados à rede" face ao período homólogo.

Já na Península Ibérica, "a eletricidade distribuída aumentou 3% em termos homólogos e o número de clientes ligados à rede aumentou 1% em termos homólogos", indicou.

"Particularmente em Portugal, continua-se a observar um forte crescimento nos pedidos de ligação associados à transição energética, nomeadamente para novas conexões de energia renovável, com um aumento de 16% face ao período homólogo, e para novos pontos de mobilidade elétrica que registaram um aumento de 30% face ao mesmo período do ano anterior", rematou.