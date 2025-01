Reposta circulação ferroviária entre Santo Tirso e Guimarães

Em nota publicada na sua página oficial do Facebook, a CP -- Comboios de Portugal refere que a "circulação ferroviária na Linha de Guimarães, entre Santo Tirso e Guimarães, foi retomada às 10:36", pedindo desculpas pelo incómodo.

A linha esteve cortada pouco mais de uma hora.

O distrito de Braga, a que pertence o concelho de Guimarães, encontra-se sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o vento, com previsões de rajadas até 90 quilómetros por hora.