Reprivatização da TAP. Reação dos partidos com Chega a pedir debate de urgência

Foto: Jacky Naegelen - Reuters

O Chega, por exemplo, vai pedir a realização de um debate de urgência na sexta-feira sobre a privatização parcial da TAP para que o Governo explique ao parlamento os contornos do negócio.



O Partido Socialista (PS), numa primeira reação, afirma que em linhas gerais concorda com o caminho que está a ser seguido, mas ainda espera por mais informações.



Cabe aqui recordar que Luís Montenegro anunciou que Governo aprovou o decreto-lei que inicia o processo de reprivatização da TAP e no qual pretende alienar, numa primeira fase, 49,9% do capital da companhia aérea.