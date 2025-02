Reprogramação da PAC aumenta rendimento base dos agricultores, diz ministro mas CNA não concorda

De acordo com o governante, José Manuel Fernandes, a medida vai permitir aumentar o valor médio do apoio ao rendimento base dos agricultores em 50 por cento.A Confederação Nacional da Agricultura contraria o discurso do Ministério.Pedro Santos, da CNA, diz que Bruxelas não aumentou as verbas destinadas a Portugal, o que fez foi redistribuir os apoios previstos na PAC.