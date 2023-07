Requalificação da EB Vallis Longus concluída após investimento de 4,5ME

A empreitada incluiu a renovação de todos os edifícios escolares e envolvente exterior, com melhoria das suas funcionalidades, eficiência térmica e acessibilidades, descreve a autarquia.

Foram requalificados os blocos de salas de aula A e C; o bloco B além de requalificado foi também ampliado, permitindo a retirada definitiva dos contentores que funcionavam há muitos anos como sala de aula, continua a nota de imprensa.

As obras incluíram a construção de uma nova portaria com acessos para pessoas com mobilidade condicionada enquanto do edifício administrativo foi retirado o revestimento de fibrocimento na sua cobertura e na envolvente exterior. Foi ainda intervencionado o Pavilhão Gimnodesportivo, tendo sido totalmente reconstruídos os balneários e espaços de apoio, lê-se ainda.

"No total, as obras custaram 4.525.923,28 euros, sendo cofinanciadas por fundos comunitários e também por verbas transferidas pelo Ministério da Educação. Para que fosse possível realizar a requalificação integral de uma só vez, o Município de Valongo além do financiamento de 7,5% da contrapartida nacional atribuiu mais 500 mil euros do orçamento municipal", explica o comunicado.

"Finalmente começa a ser corrigida uma injustiça que já se arrastava há demasiados anos, pois Valongo foi o único concelho da Área Metropolitana do Porto cujas escolas da responsabilidade do Governo nunca foram intervencionadas pela Parque Escolar", salientou o presidente da câmara, José Manuel Ribeiro, citado pelo comunicado.

O autarca recordou que também teve de ser o município "a assumir as empreitadas de requalificação da Escola Secundária de Ermesinde e da Escola Secundária de Valongo", referindo que "no âmbito do processo de descentralização, o parque escolar do concelho foi incluído no mapeamento de investimentos prioritários e as obras vão ser financiadas a 100% pelo Governo".

"Tomámos a dianteira logo em 2014, com a substituição da cobertura da Escola das Saibreiras, em Ermesinde, e ao longo dos últimos anos fomos investindo largos milhões de euros em obras de requalificação no nosso parque escolar, permitindo a retirada do fibrocimento nas escolas EB1 do Lombelho, de Cabeda e da Codiceira (em Alfena); da Retorta, de Balselhas e da Azenha (em Campo) e do Calvário, do Susão e da Boavista (em Valongo)", lembrou.