Requalificação da Piscina de Ermesinde custou 1,5 ME e é inaugurada segunda-feira

No comunicado, o município detalha que a obra ocorreu para "promover a melhoria da eficiência energética do edifício", para além de "intervenções pontuais de melhoria funcional e garantia da acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada".

A nível estrutural, o corpo superior junto à entrada foi demolido, tendo sido instalado um elevador de acesso ao piso superior, onde foi construída uma instalação sanitária adaptada, acrescenta a nota de imprensa.

As bancadas foram alteradas para permitir o acesso a pessoas com mobilidade condicionada, criando uma plataforma para a permanência das mesmas no espaço entre bancadas. Foi ainda instalada uma cadeira hidráulica para acesso à piscina. No pavimento envolvente da piscina foi alterado o material do cais, para melhoria da segurança, lê-se ainda.

Os balneários foram equipados com novo sistema de AVAC (Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado) e no exterior foi instalada uma UPAC (Unidade de Produção para Autoconsumo) com capacidade de produção energética de 42kW, assinala o comunicado.

Citado pela nota de imprensa, o presidente da câmara, José Manuel Ribeiro afirmou que "foi um processo longo e difícil" em que foi possível "resolver definitivamente os problemas da Piscina Municipal de Ermesinde, que há muito necessitava de uma intervenção profunda".

O primeiro concurso da requalificação, lançado no final de 2020, no valor de 1,089 milhões de euros, ficou deserto, acabando a autarquia por aumentar o valor para 1,2 milhões de euros em abril de 2021 e, dessa forma, conseguir consumar a requalificação.