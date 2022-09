Reserva Federal dos EUA decide subida das taxas de juros

Em agosto, a inflação nos Estados Unidos ficou acima do previsto, com o índice de preço CPI a avançar 8,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que deverá levar a Fed a agir.



Os preços continuaram a aumentar significativamente apesar de uma ligeira desaceleração da inflação pelo segundo mês consecutivo.



Desde março, o banco central norte-americano já aprovou quatro subidas das taxas de juro, as duas últimas, em junho e julho, de 75 pontos base, um aumento que não acontecia desde 1994.



As taxas de juro de referência estão, atualmente, entre 2,25% e 2,50%, tendo subido gradualmente de forma a aumentar o custo do crédito para particulares e empresas e abrandar o consumo e o investimento.



A maior parte dos participantes no mercado antecipa que a Fed deve decidir um aumento de 75 pontos base, mas já foi também avançada a possibilidade de um aumento mais forte, de um ponto percentual (100 pontos base).



Além da decisão sobre as taxas de juro, a Fed vai atualizar na quarta-feira, quando terminar a reunião, as previsões em matéria de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de inflação e de desemprego.