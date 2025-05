Reserva Federal dos EUA vai cortar em 10% número de trabalhadores

"A experiência aqui e noutros lugares mostra que é saudável para qualquer organização dar uma nova vista de olhos aos funcionários e recursos", defendeu o presidente da Fed, Jerome Powell, numa carta a que a Agência France Presse (AFP) teve acesso e que anuncia a redução do número de trabalhadores.

De acordo com os últimos dados disponíveis, a Fed conta com 23.950 trabalhadores nos EUA.

A administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, avançou, recentemente, com a revisão do sistema de função pública, que inclui rescisões.