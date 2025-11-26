Reserva financeira de Macau com maior subida até setembro desde a pandemia

De acordo com um balanço publicado no Boletim Oficial da região semiautónoma pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), o valor dos ativos subiu 42,5 mil milhões de patacas (4,61 mil milhões de euros) nos primeiros nove meses.

Os dados oficiais mostram que este é o melhor arranque de ano desde os primeiros nove meses de 2019, período em que a reserva se valorizou em 64,7 mil milhões de patacas (sete mil milhões de euros).

De acordo com a AMCM, a reserva já se valorizou mais do que em 2024, ano em que os ativos subiram 35,7 mil milhões de patacas (3,87 mil milhões de euros), o valor anual mais elevado desde a pandemia.

O ano passado registou o aumento mais elevado desde 2019, quando o valor da reserva financeira de Macau subiu 70,6 mil milhões de patacas (7,65 mil milhões de euros).

Só em setembro, a reserva ganhou 5,49 mil milhões de patacas (594,4 milhões de euros), atingindo 658,7 mil milhões de patacas (71,37 mil milhões de euros), o valor mais elevado desde há mais de quatro anos.

A reserva financeira de Macau está no nível mais alto desde o registado em abril de 2021: 658,8 mil milhões de patacas (71,38 mil milhões de euros).

Ainda assim, permanece aquém do recorde histórico de 663,6 mil milhões de patacas (71,9 mil milhões de euros), atingido no final de fevereiro de 2021, apesar do território estar então em plena pandemia.

O valor da reserva extraordinária no final de setembro deste ano era de 456,5 mil milhões de patacas (49,5 mil milhões de euros) e a reserva básica, equivalente a 150% do orçamento público de Macau, era de 167,3 mil milhões de patacas (18,1 mil milhões de euros).

O orçamento inicial do território para 2025 previa uma subida de 7% nas despesas totais, para 109,4 mil milhões de patacas (11,9 mil milhões de euros).

Mas a Assembleia Legislativa (AL; parlamento) aprovou em julho uma proposta apresentada pelo Governo para um novo orçamento, que inclui um aumento extra de 2,86 mil milhões de patacas (309,9 milhões de euros) nas despesas.

Na terça-feira, a AL deu também luz verde, por unanimidade, ao orçamento para 2026, que prevê despesas públicas de 113,5 mil milhões de patacas (12,3 mil milhões de euros).

Investimentos subcontratados representam a maior fatia da reserva financeira de Macau, 281,3 mil milhões de patacas (30,5 mil milhões de euros), que inclui ainda depósitos e contas correntes no valor de 265,4 mil milhões de patacas (28,7 mil milhões de euros) e até títulos de crédito no montante de 109,4 mil milhões de patacas (11,9 mil milhões de euros).

Em 2024, os investimentos renderam à reserva financeira quase 31 mil milhões de patacas (3,36 mil milhões de euros), correspondendo a uma taxa de rentabilidade de 5,3%, disse a AMCM, no final de fevereiro.