Reserva financeira de Macau ganha 4 mil ME até junho e fixa novo recorde

Um balanço publicado pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) no Boletim Oficial da região semiautónoma chinesa mostra que os ativos da reserva valiam, no final de junho, 704,3 mil milhões de patacas (75,3 mil milhões de euros).

De acordo com dados do regulador financeiro, desde o final de 2025, a reserva registou uma valorização de 37,6 mil milhões de patacas (4,02 mil milhões de euros).

Só em junho, a reserva ganhou dois mil milhões de patacas (221,7 milhões de euros), batendo o anterior recorde, 702,3 mil milhões de patacas (75,1 mil milhões de euros), fixado no final de maio.

A reserva ganhou 50,5 mil milhões de patacas (5,4 mil milhões de euros) durante o ano passado, mais do que em 2024, ano em que os ativos tinham subido 35,7 mil milhões de patacas (3,82 mil milhões de euros).

O melhor ano de sempre para a reserva financeira continua a ser 2019, antes do início da pandemia, quando os ativos se valorizaram em 70,6 mil milhões de patacas (7,55 mil milhões de euros).

O valor da reserva extraordinária no final de junho era de 518,4 mil milhões de patacas (55,5 mil milhões de euros) e a reserva básica, equivalente a 150% do orçamento público de Macau, era de 163,6 mil milhões de patacas (17,5 mil milhões de euros).

Em novembro, a Assembleia Legislativa (parlamento de Macau) aprovou, por unanimidade, o orçamento para 2026, que prevê despesas públicas de 113,5 mil milhões de patacas (12,1 mil milhões de euros).

Investimentos subcontratados representam a maior fatia, 299,8 mil milhões de patacas (32,1 mil milhões de euros), da reserva financeira de Macau, que inclui ainda depósitos e contas correntes no valor de 293,7 mil milhões de patacas (31,4 mil milhões de euros) e títulos de crédito no montante de 108,4 mil milhões de patacas (11,6 mil milhões de euros).

Em 2025, os investimentos renderam à reserva financeira mais de 42,9 mil milhões de patacas (4,59 mil milhões de euros), correspondendo a uma taxa de rentabilidade de 6,9%, disse em março a AMCM.

O retorno no ano passado aumentou 38,7% em comparação com 2024, quando os rendimentos renderam à reserva quase 31 mil milhões de patacas (3,32 mil milhões de euros), correspondente a 5,3%.