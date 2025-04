Reserva financeira de Macau tem melhor arranque de ano desde 2021

A reserva começou 2025 em alta, com o valor dos ativos a subir 7,17 mil milhões de patacas (781,2 milhões de euros) nos dois primeiros meses, de acordo com um balanço publicado no Boletim Oficial de Macau.

Segundo a Autoridade Monetária de Macau (AMCM), este é o melhor arranque de ano desde janeiro e fevereiro de 2021, período em que a reserva se valorizou em 47,4 mil milhões de patacas (5,17 mil milhões de euros).

Foi precisamente no final de fevereiro de 2021 que a reserva atingiu um recorde histórico de 663,6 mil milhões de patacas (72,3 mil milhões de euros), apesar do território estar em plena pandemia de covid-19.

O valor da reserva financeira cifrou-se em 623,4 mil milhões de patacas (67,9 mil milhões de euros) no final de fevereiro passado, ainda longe do pico.

De acordo com a AMCM, a reserva tinha registado em 2024 o melhor ano desde a pandemia, ao ganhar 35,7 mil milhões de patacas (3,89 mil milhões de euros).

Este foi o aumento anual mais elevado desde 2019, quando o valor da reserva aumentou em 70,6 mil milhões de patacas (7,7 mil milhões de euros).

O valor da reserva extraordinária no final de fevereiro era de 452 mil milhões de patacas (49,3 mil milhões de euros) e a reserva básica, equivalente a 150% do orçamento público de Macau, era de 164,2 mil milhões de patacas (17,9 mil milhões de euros).

O orçamento do território para 2025 prevê uma subida de 7% nas despesas totais, para 109,4 mil milhões de patacas (11,9 mil milhões de euros).

A reserva financeira de Macau é maioritariamente composta por depósitos e contas correntes no valor de 246,5 mil milhões de patacas (26,9 mil milhões de euros), títulos de crédito no montante de 121 mil milhões de patacas (13,2 mil milhões de euros) e até 249 mil milhões de patacas (27,1 mil milhões de euros) em investimentos subcontratados.

Em 2024, os investimentos renderam à reserva financeira quase 31 mil milhões de patacas (3,38 mil milhões de euros), correspondendo a uma taxa de rentabilidade de 5,3%, disse a AMCM no final de fevereiro.