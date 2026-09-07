Reservas cambiais do Japão sofrem queda recorde após intervenção no iene

O Ministério das Finanças japonês indicou que as reservas se situaram em 1,21 biliões de dólares (1,04 biliões de euros), uma queda recorde de 79.600 milhões de dólares (68.561 milhões de euros), ou 6,18%, face ao mês anterior.É a maior queda desde o início dos registos comparáveis, em abril de 2000.A queda, a quarta mensal consecutiva, deveu-se, entre outros fatores, à intervenção cambial através da compra de ienes e venda de dólares realizada no final de julho pelo Governo japonês e pelo Banco do Japão (BoJ), em conjunto com Washington.Por categorias, os títulos estrangeiros, incluindo obrigações do Tesouro norte-americano, diminuíram em 87.773 milhões de dólares (75.602 milhões de euros) face ao mês anterior, para 839.559 milhões de dólares (723.150 milhões de euros).Os depósitos recuaram 6.868 milhões de dólares (5.915 milhões de euros), para 155.417 milhões de dólares (133.870 milhões de euros).No final de agosto, o Ministério das Finanças japonês confirmou ter utilizado 15,4 biliões de ienes (cerca de 85.000 milhões de euros) numa inesperada intervenção conjunta com Washington no mercado cambial, que contribuiu para a valorização da moeda japonesa após esta ter atingido mínimos de 40 anos, perto dos 164 ienes por dólar.Apesar da medida e num contexto de forte volatilidade, o iene voltou a enfraquecer para perto das 160 unidades por dólar, antes de recuperar no início de setembro para cerca de 155 ienes por dólar.A recuperação ocorreu após o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, ter instado o Banco do Japão a combater a debilidade da moeda.Embora o Ministério das Finanças não tenha divulgado os detalhes da transação, vários analistas consideram provável que o Governo japonês tenha vendido obrigações do Tesouro dos Estados Unidos para obter dólares destinados a financiar as operações de compra de ienes.