Reservas chinesas de divisas estrangeiras com crescimento homólogo de 0,11% em maio

O aumento em relação ao valor final de abril foi de cerca de 3,6 biliões de dólares, informou a instituição no seu portal na internet, que atribuindo a subida à flutuação do índice do dólar e dos preços dos ativos financeiros globais.

De acordo com a instituição, a economia chinesa "continua a recuperar e a melhorar, e a qualidade do desenvolvimento económico continua a aumentar de forma constante, o que dá apoio à manutenção da estabilidade básica do volume de reservas cambiais".