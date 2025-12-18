Reservas externas de Cabo Verde atingem marco histórico superior a 1.000 ME

"A 11 de dezembro, as reservas externas líquidas fixaram-se em 1.019,8 milhões de euros, um nível considerado confortável e adequado para a preservação do regime cambial de `peg` fixo", ou seja, câmbio fixo (110,265 escudos) em relação ao euro, anunciou o Banco de Cabo Verde (BCV) em comunicado.

Segundo o BCV, trata-se de um "marco histórico", resultado da conjugação de vários fatores, nomeadamente a política monetária, o bom desempenho do turismo, o aumento do investimento direto estrangeiro (IDE) e das remessas dos emigrantes.

O banco central explicou que as reservas externas oficiais são ativos externos - incluindo euros, dólares, ienes, títulos de dívida de outros países e outros ativos líquidos - que funcionam como uma espécie de "poupança" do país, garantindo a capacidade de honrar compromissos financeiros e manter a confiança no sistema financeiro.

No setor monetário, as medidas adotadas no âmbito do processo de normalização iniciado em maio de 2023, incluindo o aumento das taxas de juro de referência, ajudaram a reduzir o diferencial de juros em relação à zona euro e a inverter a tendência de acumulação de disponibilidades líquidas no exterior pelos bancos comerciais.

Em novembro, essas disponibilidades situavam-se em 13 milhões de euros, menos 208 milhões face a novembro do ano anterior.

O turismo também contribuiu significativamente para o reforço das reservas externas.

De janeiro a setembro de 2025, Cabo Verde recebeu 806.169 hóspedes estrangeiros, mais 56.344 face ao período homólogo, gerando receitas líquidas de cerca de 415 milhões de euros, um aumento de 35 milhões face ao ano anterior.

O aumento do IDE e das remessas dos emigrantes "reforçou ainda mais" a posição externa do país, fixando-se, no mesmo período, em 79 milhões e 200 milhões de euros, respetivamente.

O BCV assegurou que continuará a acompanhar a evolução das reservas externas e a intervir sempre que necessário, para manter um nível compatível com a defesa do regime cambial de peg fixo ao euro e com a estabilidade de preços.