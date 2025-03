Reservas obrigatórias dos bancos moçambicanos atingem máximo de 4.440 ME em 2024

De acordo com dados de relatórios estatísticos do Banco de Moçambique - que entretanto aliviou as medidas restritivas em torno destas reservas -, o volume destes depósitos obrigatórios feitos pela banca bateu recordes mensais consecutivos no último ano e meio.

Em setembro de 2023, essas reservas obrigatórias ascendiam a 237.092 milhões de meticais (3.420 milhões de euros) e só entre novembro e dezembro de 2024 aumentaram mais de 9%.

As reservas obrigatórias dos bancos comerciais no banco central estavam fixadas pelo Banco de Moçambique no coeficiente de 10,5% em moeda nacional e 11% em moeda estrangeira no início de janeiro de 2023.

Contudo, nos primeiros seis meses de 2023, o banco central aumentou por duas vezes o coeficiente, para "absorver a liquidez excessiva no sistema bancário, com potencial de gerar uma pressão inflacionária".

O último desses aumentos aconteceu em junho de 2023, chegando então a 39% dos depósitos em moeda nacional e 39,5% no caso de moeda estrangeira a ficarem em reserva bancária.

Desde o final de dezembro de 2022, quando ascendiam a 62.144 milhões de meticais (896 milhões de euros), o volume das reservas bancárias à guarda do banco central já aumentou quase 400%.

Face à falta de divisas no mercado interno os empresários moçambicanos insistiram nos últimos meses na necessidade de o banco central aliviar os coeficientes de reservas obrigatórias em moeda estrangeira.

Essa decisão só surgiu em 27 de janeiro, quando o Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique decidiu cortar nos coeficientes de reservas obrigatórias em moeda nacional, para 29%, e em moeda estrangeira, para 29,5%.

"Visando disponibilizar mais liquidez para apoiar a economia na reposição da capacidade produtiva e da oferta de bens e serviços", refere o comunicado da reunião do CPMO.