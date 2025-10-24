Reservas obrigatórias dos bancos moçambicanos crescem em agosto mas já caíram 24%

De acordo com o histórico dos últimos relatórios estatísticos do Banco de Moçambique, essas reservas obrigatórias no banco central comparam com o recorde de dezembro passado, de 291.457 milhões de meticais (3.930 milhões de euros), imediatamente antes do alívio destas restrições.

Em junho, o volume dessas reservas cifrava-se em 212.798 milhões de meticais (2.868 milhões de euros), subiu em julho para 213.313 milhões de meticais (2.875 milhões de euros), voltando a acelerar, 3,6%, em agosto.

As reservas obrigatórias dos bancos comerciais estavam fixadas pelo Banco de Moçambique no coeficiente de 10,5% em moeda nacional e 11% em moeda estrangeira no início de janeiro de 2023 e, nos primeiros seis meses desse ano, os coeficientes foram aumentados por duas vezes, para "absorver a liquidez excessiva no sistema bancário, com potencial de gerar uma pressão inflacionária".

O último desses aumentos aconteceu em junho de 2023, chegando então a 39% dos depósitos em moeda nacional e 39,5% no caso de moeda estrangeira a ficarem em reserva bancária.

Desde o final de dezembro de 2022, quando ascendiam a 62.144 milhões de meticais (834 milhões de euros), o volume das reservas bancárias à guarda do banco central chegou a aumentar quase 400%, até ao final de 2024.

Face à falta de divisas no mercado interno, os empresários moçambicanos insistiram nos últimos meses na necessidade de o banco central aliviar os coeficientes de reservas obrigatórias em moeda estrangeira.

Essa decisão só surgiu em 27 de janeiro deste ano, quando o Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique decidiu cortar nos coeficientes de reservas obrigatórias em moeda nacional, para 29%, e em moeda estrangeira, para 29,5%.

"Visando disponibilizar mais liquidez para apoiar a economia na reposição da capacidade produtiva e da oferta de bens e serviços", referia-se no comunicado da reunião do CPMO.

O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, afirmou em 26 de março que a liquidez no sistema financeiro, nomeadamente em divisas, é suficiente, após a redução decidida em janeiro dos coeficientes, que não prevê repetir, o que de facto não voltou acontecer nas três reuniões seguintes do CPMO, que acontecem a cada dois meses.

"Neste momento estamos tranquilos com o nível de liquidez que existe no sistema, não há necessidade de tocar na liquidez estrutural, mexendo com as reservas obrigatórias. Vamos manter. Não é uma coisa que se brinca, com os coeficientes", disse o governador, questionado pelos jornalistas no final da última reunião do CPMO.