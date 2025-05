Responsáveis pelo comércio da China e da UE voltam a reunir-se em junho

O jornal Global Times referiu que o ministro chinês do Comércio, Wang Wentao, vai reunir-se com o comissário europeu para o Comércio e Segurança Económica, o eslovaco Maros Sefcovic, no âmbito de uma cimeira ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Paris.

Após a visita de Sefcovic à China, no final de março, os dois representantes comerciais "têm estado em estreita comunicação, mantendo discussões extensas e aprofundadas sobre questões relacionadas com a cooperação económica e comercial entre a China e a UE", de acordo com o Global Times.

E, numa videochamada realizada no início de abril, as duas partes concordaram em iniciar consultas sobre questões de acesso ao mercado e em iniciar imediatamente negociações sobre as tarifas impostas por Bruxelas aos carros elétricos importados da China.

Um especialista citado pelo Global Times enquadrou o aumento dos contactos entre Pequim e Bruxelas num contexto de "crescente protecionismo e unilateralismo de alguns países ocidentais", numa clara referência aos Estados Unidos.

A Câmara de Comércio da UE na China revelou recentemente que o Governo chinês estendeu o "tapete vermelho" às empresas europeias que operam no país, embora estas continuem a queixar-se de desigualdades no acesso ao mercado e também do tratamento favorável que Pequim dá às suas empresas estatais.

A notícia do encontro surge depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter aceitado prolongar o prazo para negociar um acordo comercial com a UE até 09 de julho, para evitar tarifas de 50%.

Desde meados deste mês, os EUA e a China estão numa trégua de 90 dias em que reduziram em 115% as taxas adicionais que tinham aplicado um ao outro durante a escalada tarifária das semanas anteriores.