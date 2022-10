Resposta à crise sobre a mesa dos ministros da Energia da União Europeia

Na agenda deste encontro no Luxemburgo estarãoA Comissão Europeia avançou também, há uma semana, com a proposta de atribuição de fundos de coesão por utilizar - até um montante de 40 mil milhões de euros – a países-membros ou regiões a braços com os efeitos da crise energética. A somar a uma reforma dita estrutural do mercado da eletricidade.

Portugal é representado pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro. A reunião prolonga-se até ao início da tarde.



No último Conselho Europeu, realizado entre quinta e sexta-feira,Isto depois de horas de conversações pautadas por divergências – o ponto de maior convergência terá sido a compra conjunta de gás, em moldes análogos ao esquema desenhado para a aquisição de vacinas contra a covid-19.No balanço dos trabalhos dos chefes de Estado e de governo em Bruxelas,“Estou confiante de que, muito em breve, os efeitos serão visíveis, porque sinto que enviámos também um sinal claro aos mercados, que significa que estamos prontos para trabalhar juntos, de que somos capazes de trabalhar em conjunto e que existe uma forte vontade política”, clamou então Charles Michel, para reconhecer que se trata de “um tópico extremamente sério e também difícil, complexo”.Por sua vez,“Testemunhei também que tivemos discussões intensivas, mas muito construtivas, e houve uma forte vontade, que se pôde sentir no Conselho Europeu, de chegar a uma conclusão comum”, insistiu a presidente do Executivo comunitário.

Análise do alargamento do mecanismo ibérico do gás

Os ministros europeus da Energia vão ainda ouvir a apresentação, por parte da Comissão Europeia, de uma análise ao eventual alargamento do mecanismo ibérico ao conjunto da União.





, afirmou a comissária europeia com o portefólio da Energia, Kadri Simson, à entrada para a reunião no Luxemburgo.

O mecanismo temporário ibérico está em vigor desde junho. Limita o preço médio do gás na produção de eletricidade - a cerca de 50 euros por Megawatt-hora.

Em declarações citadas pela agência Lusa, a mesma responsável considerou necessário



