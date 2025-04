Resposta a tarifas de Trump. Governo apresenta pacote de dez mil milhões de euros

O primeiro-ministro afirmou que “Portugal saúda a pausa de 90 dias, que mostra bem que este não é um tempo para declarações precipitadas e irrefletidas”, e anunciou um plano para fazer frente ao desafio comercial que se agravará novamente daqui a três meses.



No plano externo, esse plano passa pela coordenação e atuação a nível europeu, explicou, defendendo que a UE “está a dar a resposta adequada”, refletindo “a unidade europeia” e a defesa dos interesses dos Estados-membros.



A nível interno serão tomadas “medidas nacionais para apoiar os setores que são mais afetados”, anunciou Luís Montenegro.

“O Governo, no seguimento dos intensos contactos com dezenas de associações empresariais e económicas preparou um conjunto de medidas” num valor superior a dez mil milhões de euros, afirmou.

Plano do Governo para as empresas

O ministro da Economia, Pedro Reis, explicou na conferência de imprensa que o chamado “Programa Reforçar” conta com quatro medidas para o apoio rápido às empresas exportadoras, que passam porO programa, que irá contar com dez mil milhões de euros, prevê o lançamento de linhas de crédito num montante total de 8,6 mil milhões de euros, através do Banco do Fomento.Haverá ainda, sendo que passarão a cobrir não apenas os países emergentes, chegando também aos "mercados tradicionais".O Governo pretende também a expansão de projetos de apoio à internacionalização, com o reforço de "programas coletivos" que permitem às empresas irem a mais feiras.O programa irá abranger exportadoras com base em Portugal.