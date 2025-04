O Conselho de Ministros vai discutir na quinta-feira a resposta às tarifas impostas pela Administração norte-americana. A informação foi adiantada pelo primeiro-ministro, que disse estar preocupado e em diálogo permanente com a Comissão Europeia.

Esta quarta-feira, o Executivo retomou as reuniões com as associações empresariais dos setores que mais exportam para os Estados Unidos.