Restabelecida circulação de comboios entre Tua e Régua na Linha do Douro

Devido à queda de pedras na via ao quilómetro 137,1 da linha do Douro, a circulação ferroviária foi suspensa pelas 08:00 de segunda-feira, no troço entre as Estações do Tua, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, e do Peso da Régua, distrito de Vila Real.

Fonte da IP disse hoje à agência Lusa que os trabalhos de limpeza e de reparação foram concluídos pelas 03:40 e, de seguida, restabelecida a circulação de comboios.

Como medida preventiva da segurança foi implementada uma limitação de velocidade de 10 quilómetros hora, entre os quilómetros 136,9 e 137,1.

A após a deteção das pedras na via, as equipas de manutenção da IP deslocaram-se de imediato para o local e a CP assegurou o transbordo rodoviário de passageiros entre as Estações do Tua e da Régua.