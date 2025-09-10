Restabelecido totalmente fornecimento elétrico no Alto Minho
O fornecimento de energia elétrica foi totalmente restabelecido às 17:03 em todos concelhos do distrito de Viana do Castelo, mais de quatro horas e meia depois de uma uma avaria que deixou sem luz esta segunda-feira 21 mil consumidores, disse a E-Redes.
Cerca das 16:24 o fornecimento de energia tinha sido restabelecido à maioria dos 21 mil consumidores que hoje pelas 12:19 ficaram sem luz no Alto Minho, havendo nessa altura ainda 1.800 afetados.
Na altura, fonte da empresa, indicou que os 1.800 consumidores sem eletricidade eram dos concelhos de Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Castro Laboreiro, em Melgaço e Arcos de Valdevez e não há previsão para o restabelecimento.
O corte do fornecimento de energia afetou ainda zonas do concelho de Ponte de Lima.
Segundo fonte da empresa, a avaria aconteceu às 12:19 na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira, e as suas causas são ainda desconhecidas.