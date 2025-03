Restaurante português "Uma Casa" fecha portas ao fim de oito anos em São Francisco

O dono e `chef` Antelmo Faria explicou à Lusa que o fim de ciclo se deve à atual situação da economia e da inflação.

"É a história de muitos restaurantes e empreendedores. A economia, o custo de fazer negócio vai aumentando, o negócio vai diminuindo e chega a um certo ponto que já não faz sentido estar aberto", afirmou o luso-americano.

"Em 2023 começou a diminuir e nós fomos alterando o negócio, alterando certas coisas que estavam dentro do nosso controlo para minimizar os custos envolvidos, com a esperança que melhorasse", afirmou o `chef`.

Mas 2024 "foi um ano péssimo" e o início de 2025 mostrou que a situação terá tendência a piorar, o que levou Antelmo Faria a optar pelo encerramento, depois de meses de ponderação e alguma ansiedade.

Não só os clientes estão preocupados com a situação económica e a conterem gastos, como os preços dos alimentos continuam a aumentar -- o que tem sido premente nos ovos, carne, vegetais, óleos e até bacalhau.

"Se avançarem com as taxas alfandegárias, o bacalhau vai ficar ao triplo do preço que eu pagava há três anos", apontou. Os custos de manter o quadro de empregados também subiram, com o aumento do salário mínimo na Califórnia.

É assim que termina um projeto que começou há dez anos e teve espaço aberto durante oito anos e três meses. O último dia de funcionamento do Uma Casa é 29 de março e, até lá, "o livro de reservas tem estado a encher" e as noites estão movimentadas.

"Vai-se chegar o último dia de uma maneira feliz e de uma maneira digna para um restaurante que serviu a sua comunidade durante esses anos todos", considerou Antelmo Faria.

O `chef` mostrou-se agradecido a todos os que apoiaram o restaurante na última década, incluindo os músicos que passaram por lá, como a fadista Mariza, produtores de vinhos e vários artistas.

O Uma Casa também foi paragem obrigatória das missões diplomáticas de Portugal à Califórnia, tendo recebido desde o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ex primeiro-ministro António Costa a representantes consulares e das regiões autónomas.

Faria salientou que há outros restaurantes portugueses excelentes na Califórnia, como o LaSalette, em Sonoma, e o Adega, em São José. "Está-se a ver a gastronomia portuguesa a ter uma presença elevada, não que seja ao nível de gastronomia espanhola ou italiana, mas já se vê muito mais do que se via antes", apontou.

Mas o fim do Uma Casa deixa a cidade de São Francisco sem um único restaurante português, o que o `chef` disse ser uma das coisas que mais lhe dá pena.

"São Francisco tem mais estrelas Michelin por restaurante do que qualquer outra cidade nos Estados Unidos. E fica a perder a representação portuguesa cá", lamentou Antelmo Faria.

"Isso é o que me dá mais pena. Porque o Uma Casa sempre, para mim, foi muito mais do que um negócio", salientou. "Uma Casa para mim foi sempre uma oportunidade de eu poder contar a minha história e partilhar a cultura portuguesa cá na cidade que eu amo, que é São Francisco", desabafou.

Para o futuro, o `chef` ainda não tem planos específicos, mas pondera fazer projetos `pop-up` (temporários), uma espécie de regresso ao início porque foi também assim que começou o Uma Casa há dez anos, antes de ter espaço próprio.

"Eu agora vou descansar o meu juízo, mas quer dizer, não vou parar. Tenho várias coisas que vou fazendo aqui e acolá, tipo privados ou coisas que me contrataram para certos serviços", contou.

Embora ponha de parte voltar a abrir um restaurante ou um projeto concreto de gastronomia portuguesa em nome próprio, disse que está aberto a ideias.

"Se algum dos leitores aí quiserem abrir um restaurante português podem contactar-me, porque eu fico com a porta aberta para trabalhar com alguém noutro projeto", sublinhou.