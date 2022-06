Restaurantes Burguer King podem mudar de dono na Península Ibérica

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no domingo à noite, a Ibersol explica que recebeu, em 3 de junho, uma oferta vinculativa da Restaurant Brands Iberia (RBI) para a aquisição dos restaurantes Burger King em Portugal e Espanha, por via da compra das sociedades IBER KING - RESTAURAÇÃO, S.A. e LURCA S.A.U..

No entanto, segundo a empresa, apesar de a oferta vinculativa continuar a partir do valor-empresa ('enterprise value') indicado em 10 de março, de 250 milhões de euros, "numa base 'cash and debt-free', a RBI apresentou na oferta vinculativa um conjunto de ajustamentos respeitantes à evolução futura do EBITDA e/ou geração de 'cash flows' que entende conduzir" a um valor de 212 milhões de euros, acrescido de 7,3 milhões de euros relativos a créditos fiscais e três milhões de euros do investimento em dois restaurantes adicionais abertos em 2022.

O EBITDA diz respeito ao resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações.

Na oferta vinculativa prevê-se ainda uma proposta de aquisição pela RBI, por oito milhões de euros, de cinco ativos imobiliários não incluídos anteriormente no perímetro da potencial transação, acrescenta a empresa com sede no Porto.

"Após uma análise preliminar da oferta vinculativa, o Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, S.A. decidiu comunicar à RBI a sua discordância com relação aos referidos ajustamentos, dando oportunidade à RBI de rever os termos e condições da oferta vinculativa até ao próximo dia 10 de junho", lê-se na informação enviada ao mercado.

A Ibersol anunciou em 10 de março que iniciou negociações exclusivas com a RBI para a venda dos restaurantes Burger King, avaliados nessa data em cerca de 250 milhões de euros, segundo um comunicado.

Na nota, publicada pela CMVM, a empresa indicou que "na presente data, a Ibersol e a Restaurant Brands Iberia, S.A. iniciaram negociações em regime de exclusividade (por um período de seis semanas) relativamente à potencial aquisição por esta dos restaurantes da insígnia Burger King da propriedade da Ibersol no território português e espanhol".

O anúncio oficial desta proposta de compra aconteceu dias depois de o Burger King ter rescindido o contrato com a Ibersol para o desenvolvimento da marca em Portugal, invocando incumprimento na abertura e remodelação de restaurantes, numa decisão que a cotada portuguesa considerou "injusta e desajustada".

O contrato de desenvolvimento permitia que a Ibersol construísse mais 27 novos restaurantes durante os anos de 2022 e 2023.