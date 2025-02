Resultados da NOS de 2024 foram os melhores de sempre - Miguel Almeida

O resultado líquido consolidado da NOS subiu 50,6% no ano passado, face a 2023, para 273,1 milhões de euros.

"Os resultados de 2024, ano em que celebrámos o 10.º aniversário da NOS, foram os melhores de sempre da empresa, com crescimentos sólidos em receitas, EBITDA [resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] e resultado líquido antes de efeitos extraordinários", afirma Miguel Almeida.

"Foi um ano de conquistas, no qual mantivemos a nossa liderança no 5G, expandimos a nossa cobertura FTTH [Fiber-To-The-Home - fibra para o lar], e reforçámos a nossa proposta de valor diferenciadora, assente na superioridade tecnológica, na inovação e na construção de relações próximas e de confiança", acrescenta o gestor.

O investimento "significativo que fizemos ao longo dos últimos anos e a obsessão por melhorar continuamente a qualidade dos serviços que prestamos a famílias, empresas e instituições, continuam a ser reconhecidos pelos nossos clientes, justificando os resultados recorde alcançados", argumenta.

Perante isto, "a trajetória recente da empresa valida a estratégia definida e permite-nos encarar o futuro, que será extremamente desafiante, com confiança, reforçando o nosso compromisso de criação de valor para os clientes, parceiros, colaboradores e para o país", conclui.

"O resultado líquido sem efeitos extraordinários não recorrentes atingiu 187 milhões de euros, um crescimento de 21,4% face a 2023" e o lucro consolidado da NOS situou-se nos 273,1 milhões de euros, refere a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas consolidadas cresceram 6,2% para 1.696,3 milhões de euros. As receitas de telecomunicações avançaram 6,3% para 1.629,1 milhões de euros, "com o segmento empresarial a crescer 9,6% refletindo o aumento do número de serviços e de oferta de IT, e de ganhos de quota de mercado", adianta a NOS.

As receitas de cinema e audiovisuais "melhoraram 2,8% para 102,2 milhões de euros".

Já o EBITDA consolidado subiu 7,1% para 767,6 milhões de euros.