Resultados líquidos da Galp aumentam 13,7% para mil milhões de euros em 2023

“A Galp apresentou um conjunto robusto de resultados, impulsionados por um sólido desempenho operacional” das unidades de negócio, adianta a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Contudo,De acordo com os resultados apresentados, o EBITDA (resultado antes de impostos) foi de 3,56 mil milhões de euros, uma descida de 7,6 por face ao ano anterior. E por categoria, o EBITDA do `Upstream` (exploração e produção de petróleo e gás natural) foi de 2,26 mil milhões de euros no ano passado, uma descida de 26,6 por cento.A empresa justificou ainda a queda com a redução do preço do petróleo no mercado mundial, sublinhando que a produção aumentou 6 por cento em 2023., refere ainda a Galp.Na categoria `Industrial and Midstream` (transporte, armazenagem e marketing de crude e gás natural), o EBITDA atingiu 929 milhões de euros no ano passado, mais do dobro do registado em 2022. No entanto, a Galp admitiu esperar uma redução de 13 por cento no EBITDA este ano.

Os resultados agora divulgados revelam que 2023 foi o terceiro ano consecutivo de lucros para a Galp, depois de em 2020 ter registado um prejuízo de 42 milhões de euros, devido à queda acentuada do preço do crude e dos produtos petrolíferos, pela contração do consumo na pandemia.





C/Lusa