Retomada circulação na Linha ferroviária do Oeste

Numa mensagem enviada às 07:19 à agência Lusa, fonte da IP adiantou que a composição foi carrilada e os trabalhos de limpeza da via foram concluídos.

"Está restabelecida a circulação de comboios, entre Malveira e Mafra, com limitações de velocidade de 10 km/h no local", segundo a IP.

O comboio descarrilou na terça-feira na linha ferroviária do Oeste, devido a um aluimento de terras junto ao apeadeiro de Alcainça, no concelho de Mafra, distrito de Lisboa, provocando um ferido ligeiro e interrompendo a circulação, segundo fontes da CP-Comboios de Portugal e da IP.

Fontes oficiais da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP) confirmaram na terça-feira à Lusa que o descarrilamento do comboio, que seguia em direção a sul, aconteceu "por volta das 15:00".

Segundo o comandante dos bombeiros da Malveira, Miguel Oliveira, a composição circulava com 16 passageiros quando ocorreu o acidente, tendo um deles sofrido ferimentos ligeiros e sido transportado para a urgência da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, em Lisboa.

A circulação de comboios esteve interrompida entre as estações de Meleças (Sintra) e Malveira (Mafra).

A CP assegurou o transbordo dos passageiros por via rodoviária na zona suspensa à circulação de comboios.